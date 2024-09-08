Rüşveti ortaya çıkaran Müdürü görevden aldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın'ı yıldırım hızıyla görevden aldı. Kurumdaki yolsuzluklar konusunda çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ve bunlarla ilgili hazırladığı dosyaları savcılığa sunma aşamasına getirdiği ileri sürülen Prof. Dr. Aydın'ın görevden alınması kafaları karıştırdı.

ALANINDA UZMAN İSİMDİ

PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Aydın, su konusunda Türkiye'nin önemli otoritelerden biriydi ve bu göreve getirilmesi, ilgili çevrelerce olumlu karşılanmıştı. Prof. Dr. Ali Aydın, görevden alınma olayını doğrulayarak, "Çalışma prensiplerimiz uymadı. Ayrılmak durumunda kaldık" ifadelerine yer verdi.