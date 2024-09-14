Çeyiz parası için çalışırken öldürülmüştü! Kasiyer Merve cinayetinde komando ve çevik kuvvetli keşif

CİNAYET ANINDA NEREDE OLDUKLARINI TEK TEK GÖSTERDİLER

6'sı erkek tutuklu 7 sanık, bugün tutuklu bulundukları cezaevlerinden geniş güvenlik önlemleri altında cinayetin işlendiği markete getirildi. Aralarında çevik kuvvet, jandarma komando ve polis ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 güvenlik görevlisi, markete çıkan yolları trafiğe kapatarak, keşif bölgesinde kuş uçurtmadı. Üç hakim, Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve bilir kişilerin hazır bulunduğu keşifte, çelik yelek giydirilen sanıklara olay yerinde tek tek yer gösterme yaptırıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte, cinayete tanık olan 2 kişiye de tespit yaptırıldı.

Merve Acar'ın göz göre göre acı bir şekilde katledildiğini belirten Avukat Melike İlkgül Yurttürk, "Sanıklar kamera kayıtları olmasına rağmen gördükleri veya görmedikleri hususlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulundular. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık ve bu itirazımızın kabul edilmesi sonucu bugün buradayız. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte tutuklu bulunan 7 sanığın tamamı hazır edildi. Her birinin cinayet işlendiği esnada nerede olduğu, nerede durduğu, kimi gördüğü veya görmediği ayrıntılı bir şekilde incelendi. Gerekirse santimetresine kadar ölçümler yapıldı. Kamera kayıtlarıyla karşılaştırılacak, savunmaları değerlendirilecek ve gerçekte neyse onun belirlenmesi için mücadelemiz devam edecek. Buradaki amaç göz göre göre işlenen bu cinayetteki suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve bunu yaparken de adil bir yargılanmanın sağlanmasıdır. Bugünkü keşifle ilgili raporların hazırlanmasının ardından bizim bu konudaki hukuk mücadelemiz devam edecek. Nişanlanacağı dönemde masraflarını kendisi karşılayabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Merve'miz için buradayız. Suçlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek" dedi.