Hasadını elleriyle yaptığı üzümleri çaldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda hırsızlık olaylarının önlenmesi ile hırsızların yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektiflerince yapılan araştırmalar sonucunda Pamukkale ilçesinde üzüm bağından bir hafta arayla toplam yaklaşık yüz bin TL değerinde 2 ton üzüm zanlılar tarafından çalındı. Son gün gelen hırsızlar geceden sabaha kadar üzüm ağaçlarının direkt dallarından kesip topladıkları ardından ise çaldıkları üzümleri ise sattıkları öğrenildi.