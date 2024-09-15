Yeni evlenen çifti ölüm ayırdı

Denizli'de evlenen ve balayından dönen genç çift kaza geçirdi. Olay, Muğla ile Denizli Karayolunda Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çift, düğün sonrası gittikleri balayı dönüşünde Muğla ile Denizli Karayolunda kaza aptı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

GELİN TEDAVİ ALTINDA

Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş sonucunda çıkartılan gelin Ezgi Aday (20) sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada damat İbrahim Aday (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen gelin Ezgi Aday'ın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Diğer taraftan olay yerinde damat İbrahim Aday hayatını kaybetmesi bütün sevenlerini derinden üzdü.