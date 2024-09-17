Kuş Cenneti can çekişiyor! Süleymanlı Yayla Gölü’nde sular çekildi

"GÖLÜN ÖNCEDEN ORTA KISMINDA BULUNAN NİLÜFERLERE YÜRÜYEREK GİDEBİLİYORUZ"

Bir zamanlar gölün sularının köy içine kadar ulaşması neticesinde barikatlarla önlem alındığını dile getiren vatandaşlar, " O zamanlar kar ve yağmur çok yağıyordu. Şimdilerde hemen hemen hiç kar düşmüyor. Yağmur yağsa da tatmin edici olmuyor. Küresel ısınmanın felaketlerini burada da görmekteyiz. Kuraklık tüm canlıların yaşamlarını tehdit eder hale geldi. Bahar ve yaz aylarında beklenilen yağışlar olmadı. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde de yağışlar gerçekleşmiyor. Gölün önceden orta kısmında bulunan nilüferlere yürüyerek gidebiliyoruz. Ayrıca bugüne kadar gölün içine atılmış içki şişeleri ve çeşitli atıklar meydana çıktı. Çevreye artık zarar vermeyi bırakalım, elimizdeki tabiat varlıklarını koruyalım" dedi.