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Denizli'de engelli kadına cinsel istismar: 7 tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde katıldığı düğünden evine dönen 23 yaşındaki zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunan, 2'si yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.

AA
Denizli’de engelli kadına cinsel istismar: 7 tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 7 kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de 23 yaşındaki zihinsel engelli kadına katıldığı düğünden evine döndüğü sırada cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Denizli’de engelli kadına cinsel istismar: 7 tutuklama

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen 2'si yabancı uyruklu 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Denizli’de engelli kadına cinsel istismar: 7 tutuklama

Hakimliğe çıkarılan 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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