Denizli’de 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 katın tümü küle dönerken, can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binadan alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar paniğe kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu adrese Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaklık ve Honaz İtfaiye ekipler, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kesin sebebi yapılan incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangın neticesinde can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.