Denizli’de yeni sezonunun ilk saleplerini ’Salep dede’ toprakla buluşturdu

Denizli'nin salep dedesi 77 yaşındaki Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek salepleri toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi'ndeki sera da 20 metre uzunluğunda altı ocakta, Barlia 3 çeşit, Serapıas 3 çeşit, Santa, Topbaş, Piramit, Osmanika, Aslanağzı, Çatal salep, Kum Salebi ve Arılı 4 çeşit olmak üzere 17 farklı türdeki salebi toprakla buluşturan salep dede Süleyman Yüksel, 10 güne kadar saleplerin filizlenmesini beklediğini söyledi.

11 yılda yaklaşık 50 bin TL harcama yaparak, deneme yanılma yoluyla farklı türlerde salep üretmeyi başardığını anlatan salep üreticisi Yüksel, salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de veriyor. Salep borsasının Türkiye'de olması gerektiğini anlatan Yüksel, özel hazırlanacak toprak içinde salebin susuzda üretilebileceğini dikkat çekti.