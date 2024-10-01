Elif Eylül ve Gülperi’nin yürüme umudu PAÜ’de

Gültekin kardeşlerin sağlıklarına kavuşabilmesi için öğrencisi oldukları Van Anadolu Lisesi'nin müdür, öğretmen ve öğrencileri yardım kampanyası düzenledi. 1066 öğrencinin harçlıkları ile destek verdiği kampanyadan toplanan 60 bin lira ise arkadaşlarını temsilen ziyarete katılan 2 öğrenci tarafından Elif Eylül'e teslim edildi. Bu hafta ameliyat olacak olan Elif Eylül, duygulanıp gözyaşı döktü. Elif Eylül ve Gülperi, serebral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya geldi. Kardeşler, hastalıkları nedeniyle ilkokuldan sonra ortaokul ve lise eğitimini evde sürdürüyor.

Kampanya ile toplanan 60 bin lira 2 arkadaşı tarafından ameliyata ilk alınacak Elif Eylül'e teslim edildi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Gülperi, tedavileri için yardım kampanyası başlatan okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Doğuştan serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen iki kızının zor günler geçirdiğini söyleyen Zeynep Gültekin, "Bugüne kadar birçok tedavi süreçleri geçirdiler. Şu an ikisini de ameliyat edeceğiz. Ama ilk ameliyatı Elif Eylül'e yaptıracağız. İlkokuldan sonra hep evde eğitim gördüler" dedi.

MEZUN OLACAKLAR

Elif Eylül'ü bu hafta Denizli'de ameliyat olacağını söyleyen ve kampanyaya öncülük eden Van Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Ozan Sağır ise, "3 yıldır bu öğrencilerimize evde eğitim veriyoruz. İnşallah Elif Eylül'ü bu yıl liseden mezun edeceğiz. Toplamda 7-8 öğretmen her hafta eve gelip eğitim veriyoruz. İnşallah ameliyatın ardından Elif Eylül yürüyerek okula gelip mezuniyet törenine katılacak" diye konuştu.