Denizli’de 6 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Denizli'de yüklü miktarda mal aldıktan sonra parasını ödemeyen bu yolla haksız kazanç elde eden şebeke KOM ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 6,2 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin piyasadan başta tekstil malzemesi olmak üzere klima, mobilya, ahşap ev dekorasyon ürünü gibi ürünler satın aldıkları, ilk yaptıkları alış verişlerde sağlam çekler veya rakit ile ödeme yaptıkları, bu yolla firmalar ile aralarındaki güven ilişkisini geliştirdikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 6 kişi için adli kontrol kararı verildi.