Önce davet edip görev verdiler, sonra kapıyı gösterdiler...

CHP'li Belediyelerde görev yapan PAÜ'lü üst düzey 2 profesörden sonra, CHP'li Pamukkale Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Ceylan da görevinden istifa etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı DESKİ'de seçim sonrası göreve getirilen PAÜ'lü üst düzey 2 profesörden sonra, PAÜ'de ki görevini bırakarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Pamukkale Belediyesi Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Halim Ceylan görevinden istifa etti. Fen İşleri ile Park ve Bahçelerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Halim Ceylan'ın Pamukkale Belediyesi'nden ayrıldığı ve PAÜ'deki görevine geri döndüğü öğrenildi. Ceylan'ın istifasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmazken, istifaya zorlandığı iddia edildi.

DESKİ'DE İSTİFALAR PEŞİ SIRA GELMİŞTİ

Yerel seçimler sonrası, iş teklifi üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun imzasıyla DESKİ'de çalışmaya başlayan Prof. Dr. Halil Karahan'a müdürlük sözü verildi. Karahan, görev tanımı olmadan 4 ay boyunca ücretsiz çalıştırıldı. İstifaya zorlanan Karahan, 3 Ağustos'ta istifasını sunup görevini bıraktı.

YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKARDI, GÖREVDEN ALINDI

Seçimden sonra belediye yönetiminin değişmesiyle Pamukkale Üniversitesi'nden Prof.Dr. Ali Aydın DESKİ'ye genel müdür olarak alındı. Kısa süre içinde DESKİ'de önemli projelere imza atan ve son olarak yolsuzlukları ortaya çıkaran Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından gerekçe gösterilmeden 3 Ekim'de görevden alındı.