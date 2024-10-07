Kasiyer Merve cinayetinde katillere ceza yağdı

SANIKLARIN HEPSİ CEZA ALDI

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. Duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti öncelikle sanıkları ardından sanık avukatlarının savunmasını aldı. Yusuf S. (20), medyanın konu üzerinde çok durduğunu, ailesi ve eğitim gören kardeşinin bu nedenle zorluk yaşadığını belirterek olaya ilişkin yayın yasağı talebinde bulundu. Savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade etti. Daha sonra verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Tüfeği ateşleyen Yusuf S. hakkında, Merve Acar'a karşı işlediği suçtan dolayı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, akrabası Hasan S.'ye yönelik işlediği suçtan ise 13 yıl hapis cezası kararı verildi. Diğer sanıkları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21) ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20), Hasan S.'ye yönelik işlenen suçtan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki celsede, tüfek ateşlenmesinden önce olay yerinden kaçtığı belirlendiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga G. (18) ise kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.



MAHKEME HEYETİ PİŞMANLIKLARINI YETERSİZ BULDU

Kararın ardından mahkeme heyeti sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarda indirim hakkı kullanmadığını beyan etti. Sanıkların daha önceki suçlardan aldıkları ve ertelenen cezaların açıklanması içinde ihbarda bulunulmasına karar verilmesinin ardından duruşma sona erdi.