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Denizli'de bir garip hırsızlık! Çiçeği kökleriyle söküp götürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin önünde görüp beğendiği çiçeği gözüne kestiren kadın, etrafı kolaçan ettikten sonra çiçeği kökleriyle beraber söküp götürdü.

İHA
Denizli’de bir garip hırsızlık! Çiçeği kökleriyle söküp götürdü

Denizli'de yoldan gelip geçerken beğendiği çiçeği gözüne kestiren kadının, etrafı kolaçan ettikten sonra çiçekleri kökleriyle götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra Y.S.'ye ait evin önünden gelen kadın, evin önünde görüp beğendiği çiçekleri gözüne kestirdi. Müsait bir ortam olmadığı için bölgede birkaç defa tur atan kadın, çevrede kimsenin kalmadığını görünce evin önüne yaklaşarak çiçekleri kökleriyle birlikte almaya başladı. Saksıdan kökleriyle çıkardığı çiçekleri elindeki poşete koyan kadın, bölgeden uzaklaştı.

Denizli’de bir garip hırsızlık! Çiçeği kökleriyle söküp götürdü

Evinin önündeki çiçeklerin yerine olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çiçeklerinin bir kadın tarafından alındığını gördü. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, kadının birkaç defa bölgede tur attıktan sonra beğendiği çiçekleri alıp gittiği anlar yer aldı. Çiçeklerin dalında güzel olduğunu ifade eden ev sahibi, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını, kadının kendisinden istemesi halinde çiçekleri zaten vereceğini belirtti.

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