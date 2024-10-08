Denizli’de bir garip hırsızlık! Çiçeği kökleriyle söküp götürdü

Evinin önündeki çiçeklerin yerine olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çiçeklerinin bir kadın tarafından alındığını gördü. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, kadının birkaç defa bölgede tur attıktan sonra beğendiği çiçekleri alıp gittiği anlar yer aldı. Çiçeklerin dalında güzel olduğunu ifade eden ev sahibi, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını, kadının kendisinden istemesi halinde çiçekleri zaten vereceğini belirtti.