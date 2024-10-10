Otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça olan otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen Murat K. yönetimindeki 45 KA 8465 plakalı otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı Hüseyin K'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu konumundaki 27 yaşındaki Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Murat K, müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Hüseyin K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.