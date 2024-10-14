Süleymanlı Yayla kurudu

Denizden bin 150 metre yükseklikte, Buldan'ın Süleymanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Yayla Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle dikkat çekici bir şekilde görenleri hayrete düşürüyor. 466,5 dekar yüzölçümüne sahip olan gölde su seviyesinde önemli bir düşüş gözlemleniyor. Göl, tatlı suları, nilüferlerle kaplı yüzeyi ve etrafında oluşan ağaçlık alan ile biliniyor.

EKOSİSTEM BOZULDU

Yayla Gölü'nün çevresinde 95 bitki grubunun bulunduğu belirtiliyor. Bu bitkilerden 2'si endemik, 62'si göl çevresinde ve 33'ü ise göl içinde ya da göl zeminine tutunmuş olarak yaşamını sürdürüyor. Ayrıca içinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölü'nden eser kalmadı. Bölgede yaşanan yağışların mevsim normallerinin altında kalması, gölde kuraklık ve sıcaklık etkilerini daha belirgin hale getirdi. Bu durum, gölde bulunan su seviyesinin ciddi şekilde azaldığını ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu gösteriyor.