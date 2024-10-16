Kurtuluş Savaşı’nın izleri Denizli’de! Siperler gün yüzüne çıktı

"GEÇMİŞE DAİR BİR KAPI DAHA AÇILDI"

Geçmişe bir kapı açtıklarını vurgulayan Tripolis Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Duman, "Bu siperlerde gerçekleştirilen kazılar önemli çünkü biz Denizli'nin Milli Mücadele döneminde önemli bir aktör olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında çok sayıda da belge var. Ancak somut olarak elimizde bu mücadelenin gerçekleştiğine dair önemli bir kalıntı olduğu ve ilk defa bir kazı vasıtasıyla günümüzden yüz yıl öncesine ait siperler kazılmış oldu. Bu vasıtayla da hem geçmişe dair bir kapı daha açıldı hem de günümüzde bu bölgede yaşayan ya da Denizli civarında yaşayan insanlar gelip tarihimize ait kalıntıları ziyaret edebilecekler" dedi.