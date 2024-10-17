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Denizli'de zeytinyağına başka yağ karıştırmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini açıklamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyunda paylaşılan listede Denizli'de iki firmanın zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

İHA
Denizli’de Zeytinyağına başka yağ karıştırmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşişli ürünler listesinde Denizli'den iki firma zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

Denizli’de Zeytinyağına başka yağ karıştırmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini güncelleyerek tekrar yayımladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyunda paylaşılan listede Denizli'den iki firma yer aldı.

Denizli’de Zeytinyağına başka yağ karıştırmışlar!

Yapılan denetimler sonucunda iki firmanın zeytinyağına farklı yağlar karıştırdığı tespit edildi. Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Yenen Zeytincilik Yağ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ürettiği 'Güneş' adlı marka ile Ataköy Ticari Ürünler Gıda Turizm İnşaat Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği 'Bizim Tat' adlı zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı belirlendi.

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