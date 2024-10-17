Denizli’de Zeytinyağına başka yağ karıştırmışlar!

Yapılan denetimler sonucunda iki firmanın zeytinyağına farklı yağlar karıştırdığı tespit edildi. Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Yenen Zeytincilik Yağ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ürettiği 'Güneş' adlı marka ile Ataköy Ticari Ürünler Gıda Turizm İnşaat Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği 'Bizim Tat' adlı zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı belirlendi.