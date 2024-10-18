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Denizli'de ölüme ramak kala mucize kurtuluş!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle iki asırlık ağaç dalı park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Aracın sürücüsü ve ailesi iki asırlık ağacın altında kalmaktan ramak kala kurtuldu.

İHA
Denizli’de mucize kurtuluş! İki asırlık ağacın altında kalmaktan ramak kala kurtuldular

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir asırlık ağacın dalı park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay, sürücüsü ve ailesinin son anda araçtan inmesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı.

Denizli’de mucize kurtuluş! İki asırlık ağacın altında kalmaktan ramak kala kurtuldular

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde bulunan iki asırlık ağaç dün gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalı park halindeki aracın üstüne devrildi. Park halindeki aracın üzerine devrilirken, sürücü ve aile son anda kurtuldu.

Aracın sahibi annelerine ziyarete geldiklerini ve 5 dakika daha aracın içinde dursalardı ağacın altında kalacaklarını belirtti. Son anda facianın önünden dönülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Denizli’de mucize kurtuluş! İki asırlık ağacın altında kalmaktan ramak kala kurtuldular

Asırlık ağaç ise Osmanlı Devleti döneminde dikilen çınar ağacına aradan geçen 220 yıl içerisinde hiç dokunulmamıştı. Çevresinde onlarca imar planlamasına yapılmasına rağmen çınar ağacı şu zamana kadar her zaman bu planların dışında tutularak korunuyordu. Mahallenin adeta simgesi olan bu asırlık ağaç kuvvetli rüzgar etkisiyle dalı devrildi.

Denizli’de mucize kurtuluş! İki asırlık ağacın altında kalmaktan ramak kala kurtuldular

"5 DAKİKA DAHA DURSAK DALIN ALTINDA KALACAKTIK"

Annelerine ziyarete geldiklerini ve araçlarına park ettikten sonra eve geçtikleri sırada asırlık ağacın dalı arabaların üzerine devrildikleri gören ve son anda faciadan döndüklerini belirten Şerife Durmaz, "Annemlere ziyarete gelmiştik. Arabadan indikten 5 dakika sonra ağaç düştü. 5 dakika öncesi olmuş olsa arabanın içinde bizde olmuş olacaktık. Rüzgardan mı oldu bilemiyorum ama arabanın üzerine ağaç düştü. Yine de şükür can kaybımız yok. Sadece maddi hasar var. Son dakikayla kurtulduk. Allah'ım daha kötü yapmasın diyorum" dedi.

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