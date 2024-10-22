Denizli’de aile faciası! Babasını ve kardeşini öldürüp evi ateşe verdi

"UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ İÇİN SIK SIK BABASINDAN PARA İSTİYOR" İDDİASI

Olayın gerçekleştiği adreste Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in birlikte yaşadığı öğrenildi. Süleyman Pekdemir'in bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin bir oğluyla birlikte kent merkezinde ikamet ettiği belirtildi. Olayın şüphelisi K. Pekdemir ise ilçe merkezinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Madde bağımlısı olan K. Pekdemir'in babasından sık sık uyuşturucu madde satın almak için para istediği ve ikilinin bu nedenle tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Jandarma ekipleri baba-oğlun hayatını kaybettiği evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, büyük hasar oluşan evde detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi.