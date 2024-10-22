Kaza yapan kardeşine giderken zincirleme kaza yaptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; C.G. idaresindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü C.G. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle Toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, kaza yapan sürücünün başka bir yerde trafik kazası yapan kardeşinin yanına gittiği, o esnada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.