Babasını ve ağabeyini öldürüp evi ateşe verdi

UYUŞTURUCU madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kadir Pekdemir, abisi Muhammet Pekdemir ve babası Süleyman Pekdemir'i öldürerek evi ateşe verdi. 21 Ekim'de meydana gelen olayda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeyi çağırdı.

Ekipler Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in yanmış cesetlerini buldu. Soruşturma başlatan jandarma, Kadir Pekdemir'in ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü, geceyi cesetlerin başında geçirdiğini, ertesi gün de evi ateşe verip motosikletle Kızılca Mahallesi'ne giderek bir kahvehanede çay içtikten sonra Tavas ilçesine geçtiğini belirledi. Jandarma, Kadir Pekdemir'i yakalayıp, gözaltına aldı.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

UYUŞTURUCU madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kadir Pekdemir'in ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp, kaçtığını söyledi.

Daha sonra çapraz sorguya alınan Pekdemir, önceki gün yanındaki av tüfeğiyle eve gittiğini belirtti, "Yukarıdan havadan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim.

Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Madde bağımlısı olan Kadir Pekdemir'in babasından sık sık uyuşturucu madde satın almak için para istediği ve ikilinin bu nedenle tartışmalar yaşadığı iddia edildi.

Olayın ardından şüpheli K. Pekdemir adliyeye sevk edilirken baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.