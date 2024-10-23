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Kaza yapan kardeşine giderken kazada yaralandı

SEBAHATTİN ALP
Kaza yapan kardeşine giderken kazada yaralandı
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. C.G. idaresindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile vurdu. Bu otomobillerden biri de ilerleyip başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü C.G. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. C.G'nin, ilçede başka bir yerde hasarlı trafik kazasına karışan kardeşinin yanına gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.
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