Böyle sahtekarlık görülmedi! Zeytinyağı hem sahte hem hijyenden yoksun!

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz araştırma sonucunda, Denizli'de faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine operasyon düzenlendi. Depo olarak kullanılan tamirhaneye yapılan baskında, pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak yaptıkları sahte zeytinyağını araca yükleyerek semt pazarları ve marketlere sevk etmeye hazırlanan üç şüpheli suçüstü yakalandı.