Denizli’deki yangın üçüncü gününde devam ediyor!

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarından dolayı karadan müdahalede gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürdürüldü. Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, gece boyu ekipler cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı.