Denizli’de esrarengiz olay! Çöpten kemik çıktı

Denizli'de çöpte bulunan kemikler insana ait olma ihtimalinden dolayı paniğe neden oldu. Üzerinde hangi kemik olduğu da yazması nedeniyle bir tıp öğrencisine ait maket de olması muhtemel kemikler, incelenmek üzere kriminale gönderildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.