Denizli’deki orman yangını 3. gününde de söndürülemedi

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 738 personel, 12 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 39 arazöz çalışıyor.

Yer ekiplerinin iş makineleriyle yangının önüne şerit açtığı çalışmalarda arazi şartlarının izin vermediği noktalarda helikopterle söndürme yapılıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangın bölgesinde inceleme yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığı belirtildi.