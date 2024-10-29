Denizli’deki orman yangınından sevindiren haber! Büyük ölçüde kontrol altına alındı

"YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Ayrıca yangın ile ilgili son açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Yeşil Vatan için canla başla çalışıyoruz! Denizli'de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerilerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.