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Haberler Denizli Ters yön kazasından bir acı haber daha! 17 yaşındaki genç kız da hayatını kaybetti

Ters yön kazasından bir acı haber daha! 17 yaşındaki genç kız da hayatını kaybetti

Denizli'de ters yönde ilerleyen otomobilin çarptığı motosiklette ağır yaralanan genç kız, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü kazada olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

İHA
Ters yön kazasından bir acı haber daha! 17 yaşındaki genç kız da hayatını kaybetti

Denizli'de ters yönden gelen otomobilin çarpığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Ekim 2024 yılında Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay (18) idaresindeki 72 ABV 238 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan Ayşe Tosun (17) ise 20 metre mesafeye savruldu. İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerin ardından Abay, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Tosun ise Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Genç lise öğrenicisi Tosun ise hastaneden 4 gün hayat mücadelesi veren genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümü ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Bugün öğle namazının ardından Çal Mezarlığını defnedildi.

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