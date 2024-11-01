Kendilerini savcı olarak tanıtıp milyonlarını çaldılar!

Merkezefendi ilçesinde yaşayan bir kadın, dolandırıldığı gerekçesiyle polise başvurdu. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ile üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiğini, paranın da terör örgütüne gideceğini söyledi.

Dolandırıcılar kadına, üzerine kayıtlı mülkleri hemen satıp, paralarını kendilerine gelecek olan polislere ya da banka hesaplarına yatırmasını istedi ve böylece paraların devlet güvencesi altına alınacağını söyledi. Paniğe kapılan kadın, dolandırıcıların talimatlarına uyup, ilk olarak önce evinde sakladığı 2,5 milyon lira değerindeki altınları kendilerini polis olarak tanıtan kişiye teslim etti.