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Denizli'de acı olay! Arı soktu, canından oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde babası ile birlikte bahçede çalışmaya giden bir şahıs dinlenmek için oturduğu sırada burnundan arı soktu. Arı sokması ile yüzü şişen ve nefes almakta zorlanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Denizli’de acı olay! Arı soktu, canından oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde burnuna arı sokması sonucu nefes almakta zorlanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli’de acı olay! Arı soktu, canından oldu

Olay, Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babası ile birlikte bahçesinde çalışmaya giden Çetin Perşan (48) yaşındaki şahıs dinlenmek için oturduğunda burnundan arı soktu. Arı sokması ile yüzü şişen Perşan nefes almakta zorlandı. Arının sokması sonucu yüzü şişen Perşan, durumu babasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

Denizli’de acı olay! Arı soktu, canından oldu

Çivril Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Denizli'ye sevk edildi. Denizli'de üç gün süren tedavinin ardından hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Çetin Perşan'ın uzun süre nefessiz kaldığı için beyin ölümünün gerçekleştiği ve vücut fonksiyonlarının işlevini yerine getiremediği bildirildi.

Hayatını kaybeden Perşan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Perşan'ın ölümü ailesi ve yakınlarına yasa boğdu. Cenazesi Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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