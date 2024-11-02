Ters şeride giren şoför iki genci hayattan kopardı

Denizli'de ters yönden gelen otomobilin çarpığı motosikleti kullanan Genç'in hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan lise öğrencisi kız arkadaşı da, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci Kaza, Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi. Ters şeride giren otomobil, Soykan Abay (18) idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan Ayşe Tosun (17) ise 20 metre mesafeye savruldu.

Yoğun bakıma alınan Abay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Tosun ise 4 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Genç kızın ölümü ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.