‘Mahkemeye yansıyan mevzuyla ilgili konuşmayın’

AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılarak bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti. Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zeybekci, şunları söyledi: "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?"