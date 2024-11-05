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Haberler Denizli Şüpheli TIR’dan 2,4 ton kaçak tütün çıktı

Şüpheli TIR’dan 2,4 ton kaçak tütün çıktı

SEBAHATTİN ALP
Şüpheli TIR’dan 2,4 ton kaçak tütün çıktı
Denizli'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli çalışmalarında "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar kapsamında yapılan uygulama noktasında durdurulan TIR'da kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.
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