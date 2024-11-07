Örnek model fabrika 2025’in ilk çeyreğinde açılacak

Denizli Sanayi Odası'nın en önemli projelerinden biri olan Denizli Model Fabrika'da çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Selim Kasapoğlu, örnek model fabrikanın 2025'in ilk çeyreğinde açılışını yapacaklarını söyledi. Denizli Sanayi Odası Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, "Örnek fabrika projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlanmış durumda, cephe giydirmeleri bitti, içeriği artık kullanılabilir hale geldi. Model Fabrika'yı bu yılın sonuna kadar önemli bir yere getirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise Model Fabrika, Denizli sanayisinin hizmetinde olacak" dedi.