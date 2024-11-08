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Haberler Denizli Denizli'de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Denizli'de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. 4 yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi. Şüphelilerin altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.

İHA
Denizli’de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İki ayrı araçla hareket eden şüphelilerin altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.

Denizli’de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 ayrı otomobili takibe aldı.

Denizli’de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz ilçesi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçlarda yapılan arama neticesinde kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4 yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi.

Denizli’de kaçakçılardan akılalmaz yöntem! 1600 yıllık takıları öyle bir yere saklamışlar ki...

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, iki kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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