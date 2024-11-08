Pamukkale’de ara tatil bereketi! Rezervasyonlar yüzde 100’e yaklaştı

Pamukkale ve Denizli'deki diğer turistik bölgeler de özellikle civar şehirlerden çok daha fazla talep almaya başlayacak. Bodrum, Kuşadası, Fethiye'den özellikle gelir düzeyi yüksek insanların ciddi anlamda talep gösterdiğini görüyoruz. Bunların da talebi oluştuğu zaman başarılı bir kış sezonunu bu bölgemizde geçirmeyi bekliyoruz."

Öte yandan, Pamukkale Ören Yeri'nin geçen yıl ocak-ekimde 2 milyon 36 bin 272 olan ziyaretçi sayısı, bu senenin aynı döneminde 2 milyon 234 bin 927'ye çıktı.