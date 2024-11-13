Pehlivan develere havut giydirme töreni

EGE, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin önemli kültür organizasyonları arasında yer alan deve güreşleri için yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Pehlivan deve ise güreş sezonu öncesi son bakımı yapılarak dualarla birlikte havutlandı. Kış aylarında gerçekleşen deve güreşlerine hazırlık yapan deveciler, develerinin havutlarını giydirme töreni düzenledi. Havut töreninin ardından pehlivan deve Olukçu Gaddar Aslan, Buldan caddelerinde tur attı. Develerin bakımları yapılarak havut töreni düzenleyen Safi İşçioğlu, "İyi bir yaz dönemi geçirdik. İnşallah güzel müsabakalar çıkaracağız" dedi.