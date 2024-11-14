Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü! Saatler sonra ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ UN SİLOSUNDAN ÇIKTI



Son olarak çalışma arkadaşları tarafından öğle yemeğinde görülen Yalçın Saldamlı'nın bulunması için ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye izledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, saatlerdir fabrikada yokluğu anlaşılmayan Yalçın Saldamlı'nın mısır unu silosuna düştüğü belirlendi. Boşaltılan mısır unu silosunda Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.



Cenazenin itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmasının ardından olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeler yapıldı.



Çalıştığı yem fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Yalçın Saldamlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.