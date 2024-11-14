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Haberler Denizli Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü! Saatler sonra ölü bulundu

Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü! Saatler sonra ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yem fabrikasında çalışan Yalçın Saldamlı, mesai çıkışı evine dönmedi. Fabrika yerleşkesinde yapılan polis incelemelerinde, Saldamlı'nın mesai saatinin bitmesinin ardından fabrikadan ayrılmadığı belirlendi. Güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucu, Saldamlı'nın mısır unu silosuna düştüğü belirlendi. Boşaltılan mısır unu silosunda Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü

Denizli'de mesaiden sonra evine dönmeyen işçinin ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarı, acı gerçeği ortaya çıkardı. Yem fabrikasında çalışan 1 çocuk babası işçinin, mısır unu silosuna düştüğü ve fark edilememesi sonucunda boğularak yaşamını yitirdiği saatler sonra belirlendi.

Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün mesai çıkışı akşam evine dönmeyen Yalçın Saldamlı'nın (40) ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Saldamlı'nın eve gelmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü

İhbar üzerine yem fabrikasına giden polis ekipleri, Yalçın Saldamlı'nın nerede olduğuna dair araştırma başlattı. Fabrika yerleşkesinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kendisinden haber alınmayan Yalçın Saldamlı'nın mesai saatinin 16.00'da bittiği ancak personel çıkış sistemine göre de fabrikadan ayrılmadığı belirlendi.

Denizli’de bir işçi mısır silosuna düştü

CANSIZ BEDENİ UN SİLOSUNDAN ÇIKTI

Son olarak çalışma arkadaşları tarafından öğle yemeğinde görülen Yalçın Saldamlı'nın bulunması için ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye izledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, saatlerdir fabrikada yokluğu anlaşılmayan Yalçın Saldamlı'nın mısır unu silosuna düştüğü belirlendi. Boşaltılan mısır unu silosunda Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazenin itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmasının ardından olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeler yapıldı.

Çalıştığı yem fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Yalçın Saldamlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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