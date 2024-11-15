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Denizli'de feci olay! Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde tek katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı adam itfaiyenin çalışmalarıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

İHA
Denizli’de feci olay! Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Denizli'deki yangın, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mehmet Civaş'a (87) ait olan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi.

Denizli’de feci olay! Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Civaş, Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Denizli’de feci olay! Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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