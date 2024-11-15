Denizli’de feci olay! Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Denizli'deki yangın, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mehmet Civaş'a (87) ait olan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi.