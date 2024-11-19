Denizli’de 45 partili hakkında ihraç istemi

31 Mart yerel seçimleri öncesi, aday belirleme sürecinde bazı partililerin yaptığı paylaşımlar başlarına dert oldu.

Partinin İl Disiplin Kurulu, 45 kişi hakkında kesin ihraç istemiyle kovuşturma başlattı. Kovuşturmanın başladığı ilgililere gönderilen yazı ile ortaya çıktı.

Haklarında kesin ihraç istenen isimler arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Özgür Savaş Bayar, eski Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Çivril Belediye Meclis üyesi Tunay Yazıcı gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi

Özgür Savaş Bayar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıydı.

YAZI GÖNDERİLDİ

KOVUŞTURMA geçiren partililere gönderilen yazıda, WhatsApp'ta 'Atatürk Bilgi Toplumu' adıyla oluşturulan grupta yaptıkları paylaşımların kovuşturma konusu olduğu belirtildi. İddialara göre soruşturma geçiren kişiler, parti yöneticilerine ağır hakaretlerde bulundu ve sert eleştiriler yöneltti.

Tunay Yazıcı'nın adı da listede yer alıyor.

Gönderilen yazıda 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunma istendi, aksi halde savunma haklarından vazgeçmiş sayılacakları kaydedildi.