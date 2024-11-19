Denizli’de tarihi keşif! Tam altı yıl sonra eksik parça tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.