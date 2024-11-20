Eşiyle tartışan şahıs 7. kattan aşağı atladı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra kendisini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bırakan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, evde eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu kendini 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya bırakan Ramazan Ö. (45) ağır yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı şahsın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Ramazan Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.