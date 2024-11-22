Denizli’de hırsızlık olayı 55 kameranın izlenmesiyle çözüldü

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Beyağaç ilçesinde 10 Kasım 2024 tarihinde T.S. isimli şahsın ikametinden yaklaşık değeri 250 TL olan 61 gram ağırlığındaki 3 adet bilezik ile 6 adet çeyrek altın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması olayının ihbar edilmesi üzerine titiz bir çalışma yürütüldü. JASAT timlerince yapılan kapsamlı çalışmalarda, şüphelinin tespitine yönelik olarak bölgedeki ev, iş yeri, otobüs terminali ve kent güvenlik sistemine dahil 55 kameranın saatlerce uzunluktaki kaydı izlenerek hırsızlık olayını B.S. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.