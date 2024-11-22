Sokak köpekleri genç kıza saldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Tezgel bacağından yaralandı. Olay, Adnan Menderes Üniversitesi merkez yerleşkesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Elif Tezgel, dersten çıktıktan durakta minibüs beklerken köpeklerin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri genç kızı bacağından ısırdı. Tezgel'i parçalanmaktan olay yerine gelen polis ekipleri kurtarırken genç kız adeta dehşeti yaşadı. Polis ekipleri, yaralı öğrenciyi ekip otosuyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Elif Tezgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üniversite öğrencileri, kampüs içerisindeki başı boş köpeklere önlem alınmasını istediler.