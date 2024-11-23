Can dostlardan Sude’ye moral

İKİZİNİ KAYBETTİ, KANSER OLDU

Denizli'de yaşayan 17 yaşındaki Sude Kesikbaş 5 yıl önce sobadan sızan gaz yüzünden ikizini kaybetmenin acısını yaşadı. Kendisi de ölümden dönen Sude şimdi ise amansız hastalıkla savaşıyor. Yaşadığı acılara hayvan sevgisi ile direnen genç kız, sokaktaki canları hastanede de terk etmedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yumuşak doku kanseri tedavisi gören Sude, beslediği sahipsiz hayvanlara, bakımlarını üstlenen derneğe bağış yaparak destek oluyor.

Sude ile yaptığı bağışlar sayesinde tanıştıklarını ifade eden dernek başkanı Nazlı Yılmaz, "Ona sürpriz hazırlamak istedik, sosyal medyadan örgütlendik ve 1 saat içinde toplandık" dedi.

DİLEĞİ HAYVANLARIN KURTULMASI

Sude'nin kanser tedavisi gördüğünü öğrenen dernek üyeleri sürpriz yaparak, besledikleri hayvanlarla birlikte hastane bahçesini doldurdu. Hastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan hayvanseverleri ve köpekleri gören Kesikbaş, mutluluğunu çektiği videoyla dile getirdi.

Teşekkür mesajında bile kendisi yerine can dostları için dilekte bulunan Sude, "İnşallah herkes çok bağış yapar, kedi köpekleri sahiplenir ve sokakta hayvan kalmaz" dedi.