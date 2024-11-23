Denizli’de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

