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Haberler Denizli Denizli'de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Denizli'de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri... Denizli'de organize suç örgütüne yönelik kent merkezi ve 11 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA
Denizli’de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli’de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki 11 adrese düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 5 ruhsatsız tabanca, 415 mermi, 2 tüfek, 23 bıçak ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Denizli’de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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