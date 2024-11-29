Denizli’de 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon: 13 kadını fuhuşa zorlamışlar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, Toplum sağlığı ve kamu düzenin devamını korumak amacı çalışmalarına devam ediyor. Denizli merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden, yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 5 farklı masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken masaj salonlarında fuhuşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslar, "Fuuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temini" suçundan adli makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.