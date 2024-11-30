Denizli’de maskeli ve silahlı gasp! ’Misafir gelecek’ deyince kaçtılar

MİSAFİR GELECEĞİNİ DUYUNCA PANİK YAPMIŞLAR

Bekir Genç, şüphelilerin akşama doğru evlerine geldiğini söyledi.

Kapıyı eşinin açtığını anlatan Genç, korku dolu anları anlattı:

"Ses gelmeyince gittim, eşimin ağzını üç kişinin kapattığını ve ellerini bantla bağladıklarını gördüm. İkisi benim üzerime atlayıp, ağzımı kapatarak odaya götürdü. Benim de ellerimi ve ayaklarımı koli bandıyla bağlayıp divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırdı, alnıma tabanca dayayıp altın ve paraların yerini sordu. Ağzıma ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Altın ve para olmadığını söyledik ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Onlar da panik yaptılar. Bizim telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip eşimin yanına gittim. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı."

Nejla Genç de çok korktuğunu belirtti. Şüphelilerin apart dairesine girişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.