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Denizli’de firari düve ayak izleriyle bulunduktan sonra kesildi

Denizli'nin Çal ilçesinde ahırdan kaçan ve 4 gündür kayıp olan düve, başlatılan arama çalışmaları sırasında tespit edilen ayak izleri sayesinde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan düve, kısa süre sonra kesildi.

İHA

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Denizli’de firari düve ayak izleriyle bulundu: Hazin sonu kesimle bitti

Denizli'nin Çal ilçesinde ahırdan kaçan düve, 4 günlük arama çalışmasının ardından bulundu. Sahibine teslim edilen düve, yakalandıktan sonra kesildi.

Denizli’de firari düve ayak izleriyle bulundu: Hazin sonu kesimle bitti

Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde ahırdan kaçan ve 4 gündür aranan düve sonunda bulundu. Hüseyin Saraç'a ait düve, iz süren ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı. Kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında düvenin ayak izleri dikkatle takip edildi. Uzun uğraşlar ve özverili bir çabanın ardından hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.

Denizli’de firari düve ayak izleriyle bulundu: Hazin sonu kesimle bitti

4 günlük devam eden düve bulma operasyonu bölgede ilgiyle takip edilirken, düvenin sağlıklı şekilde bulunması mahalle sakinlerini sevindirdi. Ancak düve, sahibinin kararıyla kısa süre sonra kesildi.

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