Denizli’de firari düve ayak izleriyle bulunduktan sonra kesildi

Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde ahırdan kaçan ve 4 gündür aranan düve sonunda bulundu. Hüseyin Saraç'a ait düve, iz süren ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı. Kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında düvenin ayak izleri dikkatle takip edildi. Uzun uğraşlar ve özverili bir çabanın ardından hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.