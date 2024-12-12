Müge Anlı’da ortaya çıktı! Şehir şehir gezen sahte gelin çetesi adaletten kaçamadı!

Dolandırıcılık şebekesinin yöntemleri ortaya çıktıkça, olayın boyutları genişledi. Sahte gelin Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P., baba veya dayı olarak tanıtılan Murat Y., sahte düğünler düzenleyerek damat ve ailelerinden para ve takı aldıkları belirlendi. Ayrıca mağdurlar, kendilerine eş bulmak için aracılara da para verdiklerini ifade etti. Bazı mağdurlar, Hatice P.'nin kızı olduğu iddia edilen Özlem P.'nin de sahte evliliklere karıştığını, şebekenin damat ve ailelerinden milyonlarca lira değerinde para veya takı aldığı öne sürüldü.